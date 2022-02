Lazio, Felipe Anderson: "Con il Napoli ce la giochiamo. Basta sbagli"

ROMA - "Questa serata dobbiamo ricordarcela, i primi 30’ li abbiamo fatti alla grande con la spinta del pubblico, c’era tutto per vincere contro una grande squadra. Avevamo la mentalità giusta, ci dispiace ma dobbiamo continuare così perché stiamo giocando bene. Prendiamoci quanto di buono fatto. Questo deve essere il nostro modello di gioco, non possiamo più fare peggio. Ogni partita dobbiamo farla così, comandando il gioco, anche fuori casa". Felipe Anderson, ai microfoni di Lazio Style Channel, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il 2-2 contro il Porto. Addio Europa League, ora il campionato: "Napoli? Da loro abbiamo sofferto, ma siamo cresciuti e entreremo in campo come siamo entrati oggi perché possiamo giocarcela con tutti. Porto in affanno? Si conoscono da tanto, cambiano modulo durante la gara e può dare fastidio questo, ma l’abbiamo letto bene. Il secondo gol ci ha buttato giù, peccato perché sapevamo che potevamo passare".