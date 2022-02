Lazio, la probabile formazione anti-Napoli: Immobile fermo

FORMELLO - Attacco non al meglio, Pedro e Immobile sono pronti a stringere i denti per la sfida contro il Napoli. Troppo importanti per una Lazio che sogna il quarto posto. Lo spagnolo, che soffre di un dolore al tendine della tibia, ha svolto la rifinitura del pomeriggio. Il bomber biancoceleste invece, è rimasto a riposo. Dovrebbe trattarsi di uno stop precauzionale dopo le fatiche di giovedì in Europa League (era appena rientrato dopo una settimana di assenza). Zaccagni completerà il reparto.

Lazio, le scelte di Sarri

Acerbi, ancora in fase di recupero dalla lesione muscolare, dovrebbe trovare posto in panchina. Al centro della difesa toccherà ancora a Luiz Felipe e Patric. Marusic a destra, dubbio sull’out mancino tra Radu e Hysaj. A centrocampo Cataldi non sta bene per via di un risentimento muscolare. Niente rifinitura, è in dubbio la sua convocazione. Pronto Leiva al centro, con lui Milinkovic e Luis Alberto.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.