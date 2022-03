Lazio, i tifosi a Cagliari: ora c’è l’ok alla trasferta

ROMA - Apprensioni superate, i tifosi della Lazio potranno andare in trasferta a Cagliari per la partita in programma sabato sera alle 20.45. L’Osservatorio aveva sospeso, su indicazione del Ministero dell’Interno "il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara”. Tutto confermato. Dalle 10 del 3 marzo partita la vendita dei tagliandi. Il prezzo per il settore ospiti è di 30 euro più diritti di prevendita (non sono previste riduzioni). Ci sarà tempo per acquistare un biglietto sino alle 19 di venerdì 4 marzo. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti e sarà vietato comunque il cambio nominativo.