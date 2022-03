Lazio, Immobile e il record per entrare nella storia

CAGLIARI - Ciro Immobile affamato di gol e di vittorie come non mai. Vuole smaltire l’eliminazione dall’Europa League e il ko contro il Napoli. A Cagliari pronto a centrare la presenza numero duecento con la maglia della Lazio. E con un gol, aggancerebbe Silvio Piola, capace di siglare 143 reti in 227 presenze in campionato con la maglia biancoceleste. Un nuovo primato per Re Ciro.