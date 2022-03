Lazio, richiesta speciale alla Lega per ricordare Wilson

ROMA - La Lazio ha chiesto alla Lega di Serie A l’autorizzazione per far scendere in campo Ciro Immobile con una fascia da capitano di colore rosso in onore di Pino Wilson. Il capitano dello scudetto del 1974 indossava proprio una fascia rossa all’epoca del grande trionfo della banda di Maestrelli. La volontà del club biancoceleste è quella di ricordare il Capitano a pochi giorni dalla sua scomparsa. I club di Serie A, da alcune stagioni, sono obbligati ad avere lo stesso uniforme modello di fascia. Deroga chiesta. Per lunedì sera, in Lazio-Venezia, ci sarà anche un minuto di silenzio.