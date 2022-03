La Lazio torna ad allenarsi: Sarri senza Lazzari, Cataldi e Radu

ROMA - Dopo due giorni di riposo concessi da Sarri la Lazio torna ad allenarsi a Formello in vista della sfida di campionato contro il Venezia , in programma lunedì 14 marzo (ore 20.45). Senza gli impegni infrasettimanali delle coppe il tecnico biancoceleste ha il tempo di gestire forze ed energie durante le sedute di lavoro, risparmiando quei calciatori acciaccati. Tra questi Radu che, come prima del Cagliari, non prende parte alla sgambata di inizio settimana a causa di un fastidio al tallone. Nulla di preoccupante, solo gestione, per il Venezia dovrebbe esserci.

Lazzari bloccato. E il derby si avvicina

Quello di oggi poteva essere l'allenamento che avrebbe rivisto in gruppo Lazzari, invece i controlli medici hanno bloccato e tenuto ai box il terzino, fermo per una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Si lavora per farlo tornare al derby contro la Roma il 20 marzo, appuntamento che ha nel mirino anche Cataldi, in infermeria per una lieve lesione al flessore ma in via di recupero. Sarri spera di riavere a disposizione sia l'esterno sia il centrocampista per la stracittadina.