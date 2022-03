Lazio, soddisfazione Luka Romero: parte con l’Argentina dei grandi

ROMA - Dalla lista dei pre-convocati a quella ufficiale: Luka Romero pronto a giocarsi le sue chance con l’Argentina dei grandi. Tutto confermato, comunicazione ufficiale ricevuta dalla Lazio. Il classe 2004 risponderà presente al raduno fissato dal ct Scaloni per le prossime due gare di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Le partite saranno contro Venezuela e Ecuador, sfide sicuramente da vincere per l’Albiceleste, anche se il pass per la rassegna iridata è già assicurato. Romero, 4 presenze con la maglia della Lazio, ha la grande occasione di giocare con l’Argentina dei big dopo aver vestito le maglie delle selezioni Under 15 e Under 17. Una bella soddisfazione per un giovane ragazzo che Sarri sta cercando di lanciare senza fretta. Andrà ad allenarsi con Messi e gli altri compagni per un altro importante step della sua carriera.