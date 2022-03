Lazio, mistero Kamenovic: è l’unico senza presenze

ROMA - Dimitrije Kamenovic continua ad essere l’oggetto misterioso della Lazio. Il difensore serbo, acquistato la scorsa estate e parcheggiato a Formello per sei mesi, è stato inserito in rosa in maniera ufficiale solo nell’ultimo giorno di mercato invernale. Da quel giorno convocazioni e apparizioni in panchina senza mai scendere in campo . Per Sarri, evidentemente, non è ancora pronto.

L’incognita Kamenovic

La Lazio ha utilizzato in campionato 26 calciatori. Tutti hanno almeno qualche minuto in campo, tranne Kamenovic. Il terzino, pagato circa 3 milioni di euro, non ha collezionato nemmeno una presenza. Doveva essere il nuovo giovane esterno di Simone Inzaghi, poi l’addio del tecnico e l’arrivo di Sarri hanno cambiato i piani. L’attuale tecnico biancoceleste non lo ha mai preso in considerazione, anche se la dirigenza ha scelto di tesserarlo dopo mesi dal suo arrivo come promesso all’agente, Mateja Kezman. Da centrale non si è mai visto, come terzino, a quanto sembra, non garantisce una buona fase difensiva. Sarebbe stato perfetto per il 3-5-2 inzaghiano, non per il 4-3-3 sarrista. Il serbo spera di fare qualche apparizione in campo in questo finale di stagione. Non gioca ufficialmente da un anno e a 21 anni la sua carriera deve ancora decollare in maniera definitiva.