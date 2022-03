Lazio, Pedro: "Alla Roma ho vissuto una situazione difficile"

ROMA - Due gol negli ultimi due derby. Il primo con la maglia della Roma , il 15 maggio del 2021, il secondo in questa stagione, dopo il passaggio alla Lazio. Pedro è pronto a vivere un'altra stracittadina da protagonista. Sarri, quando la posta in palio si alza, si affida sempre a lui. Lo spagnolo si è ritrovato a Formello , dopo essere stato accantonato dai giallorossi. "Alla Roma stavo vivendo una situazione difficile - ha dichiarato ai microfoni della radio ufficiale della Lazio - mi hanno lasciato fuori rosa senza parlare con nessuno della dirigenza, mi avevano detto che dovevo andare via. Quando ho parlato con Sarri era una opportunità, è vero che da tanto tempo non accadeva un trasferimento del genere, ma sono felicissimo di essere qui".

Pedro a caccia di un record

Pedro è stato protagonista di un'ottima stagione. Con la maglia della Lazio ha collezionato 8 gol e 4 assist in 28 gare, mentre in Europa League ha messo a segno una rete in otto match. Se dovesse lasciare il segno anche in questo derby, entrerebbe nella storia, raggiungendo il podio nella classifica dei marcatori a segno per più derby consecutivi, alle spalle di Da Costa e Volk e raggiungendo Pruzzo, Voeller, Del Vecchio e Selmosson.