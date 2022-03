Lazio, il dubbio di Sarri sulle fasce: Lazzari scalpita

ROMA - Il dilemma di Maurizio Sarri, che va avanti da qualche giorno, è su chi schierare sulle fasce nel derby con la Roma. Gli uomini da scegliere ci sono: Marusic, Lazzari, Patric e Hysaj. Assente solo Radu, out per una fascite plantare . Il tecnico ha già assegnato la prima maglia a sinistra: toccherà a Marusic. Sull’altro lato, almeno stando a quanto visto nelle ultime prove tattiche, dovrebbe scendere in campo Lazzari.

I pensieri di Sarri

Ma occhio alle sorprese. Hysaj ha giocato a sinistra nel derby d’andata. Nell’ultimo mese e mezzo è partito titolare solo due volte in sei partite (Udinese e Venezia). In panchina contro Bologna e Cagliari, subentrato contro Fiorentina e Napoli. L’ex Napoli ha pagato un momento no di forma, ecco perché Sarri sarebbe orientato a rispostare Marusic a sinistra e rilanciare Lazzari a destra. La Roma, a destra e a sinistra, schiererà Karsdorp e Zalewski. Valutazioni in corso a Formello.