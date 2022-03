Lazio, a Formello arriva il barbiere a domicilio

FORMELLO - Vigilia di derby in casa Lazio con Salvatore Marzano, barbiere ufficiale biancoceleste. Servizio a domicilio nel centro sportivo andato in scena nella serata di ieri. Immobile, Milinkovic e compagni sono stati modellati per un pomeriggio, quello dell’Olimpico, tutta da vivere. Salone improvvisato, classica mantellina, forbici e pettine. Via ai nuovi look. Il ritiro era facoltativo, ma quasi tutti hanno pernottato all’interno di Formello. Il momento barbiere è stato utile anche per stemperare un po’ la tensione in una serata pre derby sempre particolare. Sembra davvero tutto pronto in casa Lazio per vivere la stracittadina di oggi.