Lazio, Tare: "Resto qui anche in futuro. Squadra con prospettive"

ROMA - "Questo derby rappresenta una partita che si deve vincere, vuol dire tanto per la classifica e per il nostro percorso". Il ds Igli Tare, ai microfoni di Dazn, ha parlato prima del super derby tra Roma e Lazio. Il dirigente biancoceleste ha poi continuato: "È un campionato a sé e chi vive a Roma lo sa, siamo ben concentrati per stasera. Ormai sono un romano laziale adottato, in 17 anni ne ho vissuti molti e ogni volta è un'emozione forte. Sappiamo cosa significa vincere questa partita e cosa può dare per il finale di campionato".