Lazio, visto Luka Romero? Rabbia e grinta, ora da Messi

ROMA - Convocato dall’Argentina dei grandi e inserito in campo nel derby da Maurizio Sarri: Luka Romero vive un grande momento. Il baby biancoceleste è stato buttato nella mischia al 20esimo del secondo tempo. Dispiace per il risultato, non per la sua prestazione. Ha risposto presente con alcune giocate, recuperi, rabbia e voglia. I tifosi sono rimasti colpiti perché in un match così importante a livello ambientale e con il risultato già compromesso, ha dato tutto in campo senza batter ciglio. Coraggio da vendere, senza paura.