Lazio, sorriso Romero: la foto con Messi è da incorniciare

ROMA - Da quando sta con l’Argentina, Luka Romero, posta una foto al giorno dei suoi allenamenti su Instagram. È l’inizio di un sogno. L’ultimo scatto è di sicuro quello più simbolico: stretta di mano e sorrisi con Lionel Messi, suo idolo. “Con il migliore”, recita la didascalia. Sta crescendo alla Lazio, se ne sono resi conto tutti, anche il ct Scaloni che lo ha chiamato con i grandi. I tifosi biancocelesti fanno il tifo da Roma per il 17enne in rampa di lancio. Al derby, con soli 25’ in campo e un risultato già compromesso, è risultato uno dei migliori. Fame, cattiveria, tecnica e corsa. Sarri lo sta facendo crescere piano piano, senza troppa pressione. Calcio giocato e spiegato per diventare un top player. Chissà, di questo passo potrebbe diventare l’ala della Lazio che verrà. I tifosi non vedono l’ora: “Fatelo giocare da qui sino alla fine della stagione, è un talento”. Qualcuno scherza pure sotto la foto con Messi: “Portaci pure Lionel e facciamo un attacco atomico”. Di sicuro Luka sta cercando di apprendere ogni cosa dal suo maestro.