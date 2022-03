Immobile, Lazio e famiglia: le mosse per ripartire

ROMA - Ciro Immobile pronto a ripartire con la sua Lazio. Ha lasciato il ritiro dell’Italia dopo il ko contro la Macedonia e l’esclusione al Mondiale. Un temporale di critiche su di lui, un classico. Ora si vuole ritrovare nel suo regno biancoceleste, coccolato da squadra, società e tifosi. Chissà se dirà addio alla maglia azzurra: sarà una decisione da prendere a mente fredda, non ora. Troppo forte la delusione di non partecipare ad un altro Mondiale.

Il silenzio di Immobile

Ciro sui social è rimasto in silenzio. Nessun commento post Macedonia. Su Instagram l’ultimo post è addirittura di un mese fa. La moglie Jessica proprio sui social gli ha dedicato un video con le loro immagini più belle e una didascalia piena d’amore: “Per trasmettere la felicità, bisogna essere felici e per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate felici”. Parole della poesia ‘Innamoratevi’ di Roberto Benigni. Proprio perfette per il bomber della Lazio in un momento triste. Ciro si ricarica a casa con la sua famiglia. Poi metterà nel mirino il Sassuolo, prossima sfida in campionato.