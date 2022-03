Lazio, Luiz Felipe è quasi out: Sarri rilancia Patric

ROMA - Luiz Felipe è quasi fuori per la partita con il Sassuolo. Il difensore della Lazio ieri non si è visto in campo, ma ha lavorato solo in piscina e in palestra. Soffre di un trauma distorsivo al ginocchio rimediato durante l’allenamento di sabato con la Nazionale. Verrà valutato da qui sino a sabato cercando di capire i margini di recupero per il match contro i neroverdi. Sarri spera di riaverlo per fare coppia con Acerbi. Ma studia anche le alternative ed è pronto a rilanciare Patric. La difesa da inizio anno è il reparto che sta riscontrando più infortuni. Anche Radu continua ad essere fermo per una fascite plantare. Ai box dalla trasferta di Cagliari, ha già alzato bandiera bianca contro Venezia e Roma. Gli ultimi provini non hanno dato segnali positivi, c’è ancora dolore. Viaggia verso un altro forfait.