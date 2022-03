Lazio, Sarri e il rinnovo: lo scenario dettato dal bilancio

Lazio, le ultime sul rinnovo di Sarri

Sarri ha il contratto in scadenza nel 2023. Lotito a dicembre aveva annunciato la volontà di legarsi al tecnico per altri tre anni. La proposta verbale è finita nel dimenticatoio. Ora, a conti fatti, potrebbe essere ripresa in considerazione. L’allenatore per andare avanti insieme chiede garanzie per capire i piani di mercato. Sono giorni caldi negli uffici di Formello tra bilanci, idee di mercato e una stagione da finire al meglio per centrare un posto in Europa.