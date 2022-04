Lazio, la probabile formazione anti-Sassuolo: Luiz Felipe verso il forfait

FORMELLO - Luiz Felipe salta la rifinitura in vista di Lazio-Sassuolo. Il difensore, tornato acciaccato dal ritiro con la Nazionale per un problema al ginocchio, ieri si era visto in campo. Oggi niente seduta e salvo sorprese dell’ultimo minuto non ci sarà all'Olimpico. Al suo posto Maurizio Sarri è pronto a rilanciare Patric al fianco di Acerbi. L’unico dubbio è in difesa: Marusic non è al meglio, Hysaj si tiene pronto. Il montenegrino dovrebbe comunque stringere i denti e strappare una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Lato opposto c’è Lazzari che ritorna dal primo minuto. Centrocampo e attacco con pochi dubbi. Leiva in regia, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto. Davanti, senza Pedro perché squalificato, ecco il tridente con Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.