Lazio, Sarri e la tradizione con il Genoa: i numeri lo premiano

ROMA - Maurizio Sarri ha sfidato il Genoa ben 13 volte e non ha mai perso. Numeri incoraggianti per il tecnico della Lazio pronto a sfidare il Grifone nell’anticipo di domenica (ore 12.30). La prima gara da allenatore dell’Arezzo nella stagione 2006/2007 in Serie B: 0-0 in casa. L’ultima invece, è il 3-1 dei biancocelesti a fine 2021. Ora il ritorno, con la voglia di prendere punti, troppo importanti per la corsa all’Europa.

Sarri e i numeri con il Genoa

La Lazio in trasferta ha spesso sofferto. Nel computo degli impegni esterni, la squadra di Sarri sarebbe ottava in classifica a quota 21, con 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Va sfruttata la tradizione dell’allenatore contro il Genoa. Nelle ultime sei gare non ha mai perso. Cerca la settimana con la Lazio per lanciarsi sempre di più in zona Europa League. Manca sempre meno alla fine del campionato, i biancocelesti non possono permettersi scivoloni. Ora o mai più per concludere al meglio la stagione.