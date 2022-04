Lazio, avanti con Sarri: ora le strategie di mercato

ROMA - Maurizio Sarri soddisfatto dell’incontro con Claudio Lotito. L’atteso vertice rappresenta il primo passo verso una Lazio di nuovo in costruzione . Si è parlato di mercato, di ruoli da rinforzare, di scadenze contrattuali e anche di rispetto delle mansioni tra dirigenza e area tecnica. Gettate le basi per una strategia che partirà a giugno, in previsione della nuova stagione.

Le mosse di Sarri

Mau ha ribadito le proprie idee e il desiderio di andare avanti. Resterà a Roma, è convinto ci siano i margini per costruire, non lascerà incompiuto il suo lavoro. La clausola che gli permetterebbe di svincolarsi per l’estero entro fine maggio non ha intenzione di esercitarla. La Lazio è il suo presente e futuro. Serviranno 6-7 acquisti: due o tre difensori centrali, un terzino sinistro, un portiere, due centrocampisti, un attaccante. Ritocchi in ogni reparto. Avanti insieme. L’ipotesi di divorzio anticipato è subito sparita. Un appuntamento chiarificatore ha dato il via a quella che potrà essere definita l’era Sarri 2.0. La prima, ancora da finire, si speri porti all’Europa.