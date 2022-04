Lazio, Lotito incontra Sarri a Formello: rinnovo, mercato e futuro

ROMA - Oggi in casa Lazio non è andata in scena solo la doppia seduta di allenamento, c'è stato soprattutto l'incontro tanto atteso tra Lotito, Sarri e Tare . Location Formello, sul tavolo il futuro del tecnico e il mercato , temi caldi che delineeranno la squadra della prossima stagione. Il presidente è arrivato al centro sportivo biancoceleste intorno alle 16, il confronto è scattato al termine dell'allenamento ed è finito verso le 19.30, non c'è stato nessun rinvio e l'appuntamento è stato rispettato.

Cosa si sono detti Sarri e Lotito

Sarri ha chiesto garanzie e chiarezza per programmare la Lazio del futuro, provando a capire che margine avrà sul mercato, se le sue richieste potranno essere accolte per scegliere con presidente e direttore sportivo i colpi da centrare in estate. Lotito ha fatto valere il suo punto di vista, chiarendo le esigenze di bilancio e mettendo in conto anche la cessione di un big. Il tema del rinnovo di Sarri rimane secondario, dopo che Lotito l'ha annunciato a dicembre in occasione della cena di squadra per poi lasciarlo in stand-by. Il punto cruciale è l'incidenza che Sarri vuole avere nelle scelte di mercato. Non è detto che il faccia a faccia di oggi sia stato decisivo, forse però è stato messo il primo mattone per la Lazio che verrà.