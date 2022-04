Immobile, il vero rimpianto del mondiale

Non è stato facile rialzarsi dopo un derby da incubo e, soprattutto, dopo la seconda eliminazione mondiale consecutiva, della quale era stato ritenuto, da quasi tutto il Paese , il responsabile unico. Immobile aveva forse sbagliato i due rigori decisivi contro la Svizzera , uno all’andata e uno al ritorno? No, gli errori erano stati commessi da Jorginho , per il quale gli stessi contestatori dell’attaccante della Lazio avevano chiesto il Pallone d’Oro . Immobile aveva forse sbagliato il gol a porta vuota a Palermo contro la Macedonia , nel primo spareggio che avrebbe dovuto portarci alla sfida contro Ronaldo ? No, quel tiro, ancora più facile di un rigore, lo aveva sbagliato Berardi , di sinistro, con la porta spalancata. Ci chiediamo, allora, quali siano state le colpe di Ciro diverse da quelle di tutti i suoi compagni di sventura: il Mondiale lo ha perso l’ Italia , incapace di battere la Bulgaria, per due volte la Svizzera, l’Irlanda del Nord e, infine, anche la Macedonia, senza che alcun centravanti di Mancini sia riuscito a segnare. E così, qualche settimana dopo il tracollo di Palermo, ritroviamo Immobile calato nella sua consueta realtà di miglior attaccante italiano per distacco, ormai da oltre sei anni.

Con i 3 gol di Genova , contro una squadra, quella di Blessin , che ne aveva subiti solo 3 nelle precedenti 9 partite, il contestatissimo Immobile, definito addirittura un bomber da giardinetti estivi, è salito a quota 24 in campionato, staccando Vlahovic e avviandosi alla conquista del quarto titolo dei cannonieri in serie A : un altro record, uno dei tanti. Nel frattempo Ciro è arrivato a 179 gol in 255 partite con la Lazio e a 179 gol in serie A, superando anche Giampiero Boniperti . Dal 2016, nei cinque campionati più importanti d’ Europa , soltanto Lewandowski ( Bayern ) e Messi ( Barcellona e Psg ) hanno segnato più dell’attaccante di Torre Annunziata , che negli almanacchi resta comunque il numero 9 dell’Italia campione d’Europa (1 assist e 2 gol, come tutti i suoi colleghi di reparto che vinsero il mondiale del 2006 a Berlino e mai messi in discussione).

Quali saranno le accuse che ancora dovrà sopportare? Segna solo in serie A, la più banale: e 179 gol sono pochi? I suoi eredi (il principale, Scamacca, per ora ne ha fatti 21 senza mai giocare una partita di Coppa) non giocheranno forse in serie A, proprio come Ciro? E allora i gol o valgono per tutti o per nessuno, fermo restando che così, di passaggio, Immobile ne ha fatti anche 9 in Champions (15 presenze) e 15 in Europa League (25 presenze) mantenendo le sue medie consuete. Nettamente superiori a quelle in Nazionale, con cui nessuno ha fatto meglio in sua assenza o in sua sostituzione. Forse, e lo diciamo con il rimpianto di chi avrebbe voluto vedere l’Italia in Qatar, almeno nei due spareggi contro Macedonia e Portogallo la nostra Nazionale avrebbe dovuto solo mettersi al servizio dell’attaccante più bravo nel tentativo di esaltare le sue qualità di uomo d’area, che restano e resteranno uniche e indiscutibili. Anche da giugno in poi, quando l’Italia ripartirà senza il capocannoniere (o, nell’ipotesi peggiore, il vice) del campionato, un caso probabilmente unico in Europa e non solo.