Lazio, Felipe Anderson ora è decisivo: numeri top e quella battuta di Sarri…

ROMA - Gioca a grandi livelli, Felipe Anderson . La Lazio in questo momento della stagione non può permettersi di tenere il brasiliano fuori. In campionato 32 presenze, 5 reti e 7 assist. Maurizio Sarri continua tantissimo a lavorare su di lui. Dopo la bella prestazione contro il Genoa, la spiegazione: “Se Felipe giocasse sempre al 100% penso non sarebbe alla Lazio e neanche nel campionato italiano. Ha dei momenti in cui si assenta. Io gli faccio rivedere i video e in quei casi gli dico ‘guarda, qui stai facendo il segnalinee’” . Una battuta che nasconde tanta verità.

Le parole di Felipe

Guai a dirgli che i suoi ‘down’, come li chiama Sarri, siano dovuti solo al carattere. Felipe non ci sta e dopo la partita contro il Genoa ha ammesso: “Ho avuto un calo fisico e tutti dicevano che era per il carattere. Non è così. Ho vissuto momenti difficili e ho deciso di tornare alla Lazio. Una persona senza carattere non faceva questa scelta. Sono tornato per fare bene e vincere qui”. Ora il gran finale. Sei partite alla fine, Felipe è pronto a trascinare la Lazio in Europa.