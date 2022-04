Lazio, potenza Lazzari: ecco come Sarri lo ha trasformato

ROMA - Maurizio Sarri è riuscito a trasformare Manuel Lazzari da ‘quinto’ a terzino. Eppure il tecnico della Lazio non si vuole prendere nemmeno un merito: “Su Lazzari credo che la percentuale maggiore di merito sia sua. Si è convinto di non essere solo un quinto. Ha una facilità di corsa importante, può fare il terzino con la sigaretta in bocca”. Manuel è cresciuto dopo mesi difficili. Ha sofferto il nuovo modulo e il nuovo ruolo, ma a testa bassa, senza mai mollare, è riuscito a riemergere. Lo dicono i numeri. Un gol e un assist nelle ultime due partite. Tanta corsa, sprint, perfetto in fase difensiva. E nelle ultime sfide è stato fermato anche dall’infortunio alla coscia. Se si prendono in considerazione le ultime 5 sfide, va aggiunto anche un altro passaggio vincente (contro il Bologna). In campionato 3 reti e 2 assist, mica male per un terzino. Lazzari è il titolare della fascia destra, si è conquistato il posto ai danni di Hysaj. Con Marusic a sinistra, la Lazio vola con le ali.