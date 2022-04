Lazio, Pedro ancora assente. Sarri studia la difesa

FORMELLO - Pedro ancora fermo, non si allena agli ordini di Maurizio Sarri per il secondo giorno consecutivo. Ieri seduta personalizzata al mattino, soffre di un affaticamento muscolare. Per il resto sono tutti a disposizione, infermeria praticamente vuota in attesa di capire bene le condizioni dell’ex Roma.

I pensieri di Sarri

Mau lavora con il gruppo al completo dopo averlo diviso in due parti nella giornata di ieri. Dubbio in difesa per la partita di sabato sera contro il Torino. Luiz Felipe è recuperato e insidia Patric per il ruolo di centrale accanto a Acerbi. Con lo spagnolo sono arrivate due vittorie su due. Centrocampo confermato, così come l’attacco con Felipe Anderson e Zaccagni a supporto di bomber Immobile. Sarri spera di recuperare Pedro per la panchina.