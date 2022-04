Lazio, le condizioni di Pedro in vista del Torino

FORMELLO - Si attendono notizie positive su Pedro. Lo spagnolo, nella giornata di ieri, si è allenato da solo di mattina. Assente nella seduta del pomeriggio con i compagni. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento. Con il Genoa era rientrato dal turno di squalifica rimediato nel derby e scontato con il Sassuolo, giocando uno spezzone di partita. Condizioni tutte da verificare in vista del match contro il Torino di sabato sera. Lo spagnolo, qualora dovesse farcela, è costretto a rincorrere Zaccagni e Felipe Anderson, pronosticabili nel tridente titolare. Sarri aspetta comunque Pedrito, suo talismano. Vuole tutti a disposizione per questo finale di stagione utile a rincorrere un posto in Europa.