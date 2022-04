Lotito non arretra sui biglietti: “Danneggiate la Lazio”

ROMA - “Il danno viene fatto alla Lazio, non certo a me”. Claudio Lotito, ai microfoni di notizie.com, non fa un passo indietro sul costo dei biglietti per la sfida contro il Milan. Tutto rimane invariato. Spaccatura totale con i tifosi pronti a scioperare domenica sera. Il patron, indirettamente, si difende argomentando che la Lazio negli anni ha promosso prezzi più bassi rispetto alla media degli altri grandi club, che i suoi abbonamenti hanno sempre avuto prezzi fissi e percentuali di costo inferiori, che le promozioni del passato non hanno sortito grandi effetti in termini di presenze, che l’affitto dell’Olimpico ha dei costi che la biglietteria non coprirebbe. I tifosi, dall’altra parte, ricordano che la società non ha aperto una campagna abbonamenti e che acquistando un singolo evento si è speso molto di più.