Lazio, Milinkovic ha la febbre: Sarri spera di recuperarlo

ROMA - Allenamento di ripresa per modo di dire ieri in casa Lazio. Dieci giocatori assenti, alcuni di loro sarebbero rimasti a casa perché febbricitanti. Tra questi c’era Milinkovic, che ha già svolto un tampone di controllo il cui esito è stato negativo. I controlli sono scattati subito, nelle stesse condizioni dovrebbero esserci un paio di compagni. In epoca Covid l’allarme è continuo. Starebbe girando anche l’influenza intestinale. Tra gli assenti ci sono i nomi di Strakosha, Adamonis, Marusic, Patric, Luiz Felipe, Radu, Cataldi, Pedro e Raul Moro. Patric e Pedro sono alle prese con infortuni muscolari. Sarà fondamentale il recupero di tutti in vista di domenica per la sfida di Lazio-Milan. Già lo stadio è a rischio svuotamento, eventuali assenze multiple complicherebbero ancora di più i piani per l’Europa. Milinkovic, con una negatività confermata, avrà tempo per recuperare e farsi trovare pronto.