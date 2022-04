Lazio, Muriqi ancora in gol: “Il Pirata è qui!”

MAIORCA - Vedat Muriqi sta trascinando il Maiorca verso la salvezza. Nella giornata numero 33 di Liga ecco il pesante 2-1 del club delle Baleari contro l’Alaves. Tre punti fondamentali per cercare di rimanere nella massima classe spagnola. Vedat ancora decisivo. É salito a quota 4 gol in campionato, il secondo in tre match dopo la firma sull’Atletico Madrid. “Il Pirata è qui e lotteremo fino alla fine", recita il suo post Instagram dopo la vittoria. I tifosi spagnoli chiedono di rimanere, ma il riscatto è in bilico. Tutto dipende dal finale di stagione. In caso di permanenza in Liga, il Maiorca potrebbe anche esercitare l’opzione di acquisto definitivo che si dovrebbe aggirare intorno ai 13 milioni di euro. Cifra alta, ma chissà. Con queste prestazioni Vedat sta conquistando tutti.