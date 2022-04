Lazio, Sarri per sfatare il tabù Milan: la vittoria manca da due anni e mezzo

ROMA - La sfida tra Lazio e Milan, posticipo della 34esima giornata di campionato, rappresenta un crocevia importante per la stagione della Lazio. I biancocelesti sono a caccia di punti fondamentali nella corsa ad un posto in Europa, e dopo il pareggio casalingo contro il Torino, non possono permettersi ulteriori battute d'arresto. Il match rappresenta per gli uomini di Sarri anche un importante banco di prova. La Lazio ha subito una brutta involuzione nelle sfide con le grandi del campionato: mentre nel girone d'andata i biancocelesti avevano sconfitto Roma e Inter, nel ritorno non sono riusciti a ripetersi, perdendo il derby di ritorno, la sfida contro i nerazzurri, la gara casalinga contro il Napoli e non andando oltre uno zero a zero casalingo contro un'Atalanta falcidiata dalle assenze.