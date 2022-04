Lazio, lo sprint finale: ecco i numeri che premiano Sarri

ROMA - Carattere e voglia, la Lazio sino alla fine non molla mai. E i numeri presi in considerazione fin qui fotografano una squadra da turbo nei finali di partita. Nessuno ha segnato quanto la banda di Sarri nell’ultima mezz'ora di match . Conti alla mano sono 25 gol (seconde Atalanta e Inter con 24, seguono Juve, Milan, Roma, Sassuolo e Verona con 22 reti) . Dal 60’ al 90’ i biancocelesti sono i cecchini più pericolosi.

Il solito protagonista: Immobile

Nell’arco di tempo finale, Ciro Immobile ha realizzato 7 gol, tutti gli ultimi tre contro il Genoa (due) e il Toro. Tanto per ricordare i colpi del 2022, segnati dal 60’ in poi, sono arrivati quelli di Milinkovic (due con l’Empoli, 66’ e 93’), di Lazzari (a Salerno, 66’), di Zaccagni (al Bologna, 63’), di Pedro (al Napoli, 88’) e di Felipe Anderson (al Cagliari, 62’). E occhio al Milan, è la squadra che in campionato ha subito quattro degli ultimi sei gol proprio negli ultimi 30 minuti, anche l’ultimo in trasferta, firmato da Djuric a febbraio con la Salernitana.