Lazio-Milan, Immobile: "Vinciamo per l'Europa. I record? Non mi importa..."

ROMA - Ciro Immobile pronto e carico per affrontare il Milan. In questo finale di stagione è chiamato a dare tutto per cercare, insieme alla squadra, di arrivare in Europa. "Sarà una gara bella ed interessante, tutta da vivere. Noi veniamo dal pareggio in extremis contro il Torino, giochiamo in casa e vogliamo vincere perché ci servono i tre punti. Se sono più affezionato al centesimo gol o alla prima tripletta con la Lazio? Sicuramente ad entrambi. La prima tripletta in casa fu bella, soprattutto perché ci permise di vincere una partita importante. Anche il 100° gol con la Lazio fu emozionante, realizzarlo vincendo a San Siro poi lo rese ancora più speciale. Fu davvero una grande soddisfazione", le parole del bomber biancoceleste nel match program.