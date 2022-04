Lazio-Milan, un Olimpico stile San Siro: ecco il dato sui biglietti

ROMA - C’è un Olimpico che sembra San Siro. Lazio-Milan si giocherà con una cornice sicuramente anomala: l’ultimo bollettino della biglietteria dà 25.000 presenze previste per stasera, con 3/4 dello stadio capitolino che sarà rossonero. I milanisti potrebbero essere 13-15 mila, 9.515 posizionati nel Settore Ospiti e in mezza Sud (l’altra meta non è stata aperta), gli altri in Monte Mario e magari qualcuno in Tevere. I laziali, in protesta per il caro biglietti, hanno acquistato circa 5mila tagliandi venduti tra Curva Nord e Distinti Nord: un terzo del totale.