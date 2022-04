Lazio, Lotito: "Sarri? I conti alla fine, ora è prematuro"

ROMA - L'agenda di Lotito per oggi, martedì 26, prevedeva la presenza al Consiglio federale e poi un salto al Circolo Canottieri Aniene per la presentazione del libro di Vincenzo Sanguigni. E allora, tra le vie di Roma e tra un impegno e l'altro, il presidente biancoceleste è stato intercettato da alcuni giornalisti, rispondendo alle domande sul rapporto burrascoso con la Curva Nord: "Chiedetelo alla Curva", la replica di Lotito, che poi ha aggiunto: "Nessun incidente e scontro durante la protesta per Lazio-Milan? Se non vengono allo stadio con chi li fanno gli scontri".