Lazio, si riparte dallo Spezia: Sarri divide il gruppo

ROMA - La Lazio prova a ripartire dopo il doloroso ko incassato contro il Milan nei minuti di recupero e lo fa a Formello nel secondo giorno di lavoro settimanale, preparando la sfida allo Spezia, in programma sabato alle 20.45. Dopo lo scarico di lunedì, oggi la squadra è tornata in campo: attivazione muscolare, parte atletica ed esercitazioni tattiche per i calciatori che non sono scesi in campo contro il Milan. Allenamento chiuso con una partitella a campo ridotto divisa in tre blocchi, nella quale i celesti hanno prevalso sugli arancioni. Lavoro di scarico, invece, per gli undici titolari scelti da Sarri nel match di domenica. Questi ultimi, dopo il riscaldamento con il resto del gruppo, hanno effettuato una partitella a campo ridotto con l'ausilio delle porticine. Domani altra seduta di pomeriggio.