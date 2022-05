Immobile, da giocatore a cameriere per Jessica: il siparietto social

ROMA - "Amore, amore, amore! Mi fai le fette biscottate?”. Inizia così una delle storie Instagram pubblicate da Jessica Immobile mentre si rivolge al suo Ciro. Il bomber non sembra darle tanto retta, è alle prese con i videogiochi. Cuffie in testa, joystick in mano e concentrazione massima. Eppure la bella Jessica continua a tormentarlo per avere la merenda della sera: “Ti prego, le voglio con la nocciolata bianca”. Ciro non ci sta e spazientito risponde: “Ora non posso!”. Ma poi, sconsolato, cede alla richiesta della moglie con la speranza che lo lasci in pace. Nel video si vede che arriva con le tanto bramate fette biscottate. Per amore d’altronde, si fa tutto. Immobile torna così a giocare, la moglie fa merenda e tutto finisce nel migliore dei modi. Con la pace tra i due.