Lazio, ricordi Minala? Ecco il nuovo look postato sui social

ROMA - Joseph Minala e il nuovo taglio di capelli. Sui social, l’ex centrocampista della Lazio, si è mostrato con le treccine dando un netto taglio con il passato. Il ragazzo, classe ’96, qualche anno fa era finito nel mirino di una storia davvero strana. In Senegal un sito aveva alimentato dubbi sull’età del calciatore spiegando: “Ha 42 anni”. Una bufera che forse ha frenato la sua carriera. Una manciata di presenze con la Lazio, poi una serie di prestiti: Bari, Latina, Salernitana e Quingado Huanghai in Cina. A ottobre 2021 si è svincolato dalla società biancoceleste per accasarsi alla Lucchese in Serie A. Stagione da protagonista nonostante l’eliminazione ai playoff. Venti presenze, 3 gol e 1 assist.