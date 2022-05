Lazio in festa per Lotito: ecco gli auguri di buon compleanno

ROMA - Claudio Lotito compie 65 anni. Gli auguri speciali arrivano direttamente da parte della Lazio, che con un comunicato apparso sul sito augura buon compleanno al patron biancoceleste: “In carica dal 19 luglio del 2004, da numero uno della Prima Squadra della Capitale ha finora vinto tre Coppe Italia nelle stagioni 2008-2009, 2012-2013 e 2018-2019, tre Supercoppe italiane nel 2009, nel 2017 e nel 2019, un Campionato Primavera nel 2012-2013, due Coppe Italia Primavera nel 2013-2014 e nel 2014-2015 ed una Supercoppa Primavera nel 2014. Nel 2015, il presidente Lotito si è aggiudicato il premio Financial Fair Play (organizzato dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio e dall'associazione no profit DGS Sport&Cultura) per la rigorosa e meticolosa gestione del bilancio economico della Società Sportiva Lazio. Dalla Società, dai giocatori e da tutto lo staff biancoceleste, i più sentiti auguri di buon compleanno”.