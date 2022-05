Luis Alberto, dalle magie alle vacanze: in Spagna con Reina

ROMA - Magie contro la Sampdoria: un assist e un gol super per Luis Alberto. Serata incredibile per il numero dieci della Lazio, che dopo le fatiche si è concesso due giorni di riposo. A Formello cancelli chiusi sino a domani, la Juve è lontana (16 maggio). Insieme a Pepe Reina, ne hanno approfittato per volare in Spagna destinazione Jerez. Nella cittadina andalusa, in questo periodo, c’è la Feria del Caballo. L’evento più importante dell’anno: si possono ammirare cavalli a passeggio per le vie della città, vedere esibizioni e concorsi. E poi flamenco e tanto buon cibo. Reina alla guida del van fa da autista, con Luis Alberto sorridente insieme ad altri amici. Questa la foto pubblicata sull’account Instagram del portiere della Lazio. Si ricaricano le pile per le ultime due giornate di campionato.