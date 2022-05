Entusiasmo Lazio, sarà esodo: verso il sold out contro la Juve

ROMA - Il giorno d'attesa rispetto alla tabella di marcia iniziale non ha certo cambiato i piani. I tifosi della Lazio saliranno in massa a Torino, per godersi l'ultima trasferta della stagione all'Allianz Stadium e sostenere la squadra di Sarri nel big match contro la Juventus. Una sfida che per i bianconeri conta solo per l'onore, ma che per i biancocelesti invece ha un peso decisivo nella corsa verso un posto nelle prossime competizioni Uefa. Oggi la Lazio è quinta in classifica, servono quattro punti tra la partita di lunedì in Piemonte e quella con il Verona della settimana successiva all'Olimpico per essere certi matematicamente di prendere parte alla fase a gironi di Europa League. Ecco perché il "dodicesimo uomo" è chiama to a fare la differenza, non solo nell'ultimo incontro all'Olimpico, ma anche appunto in casa della Vecchia Signora.

Juve-Inter, vendita aperta Proprio ieri sono stati messi ufficialmente in vendita i biglietti (con 24 ore di ritardo) per il settore ospiti dal club bianconero, ma gli Ultras Lazio avevano organizzato l'esodo con largo anticipo, al motto di "Tutti a Torino!". Proprio il gruppo organizzato della tifoseria laziale aveva infatti pubblicato subito dopo l'incontro vinto con la Sampdoria un comunicato sui propri profili social, in cui invitava tutti a prendere parte alla sfida: «Si organizza la trasferta del 16 maggio 2022 per assistere al match Juventus-Lazio. Chiunque fosse interessato è pregato di contattarci nel minor tempo possibile per darci la possibilità di organizzare nel migliore dei modi. La partenza è prevista per le ore 7,30 da Via Tor di Quinto (Campo Maestrelli)». Con il passare dei giorni il post su Instagram ha raggiunto quasi 1700 like, praticamente tutta la capienza (2000 spettatori) del settore dedicato all’Allianz Stadium.