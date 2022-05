Lazio, Zhao a Roma: possibile incontro con Lotito

ROMA - “Di solito non compriamo squadra di calcio, non sapremo come gestirle, ma possiamo aiutare ad emettere fan token ed aumentare il coinvolgimento dei tifosi. Potremmo diventare mainer o investitori. Vogliamo aiutare ad entrare nel nuovo mondo delle cryptovalute cosa che sono convinto aumenterebbe notevolmente le disponibilità finanziarie”. Changpeng Zhao, Ceo di Binance, ha parlato così ai microfoni di Rainews. Tra gli uomini più ricchi del mondo, da ottobre scorso è entrato in collaborazione con la Lazio per lo sponsor sulle maglie. I tifosi sognano grandi investimenti, magari un suo impegno alla guida della società. Da giorni sui social non si parla di altro.