Lazio, la probabile formazione anti-Juve: Immobile verso il forfait

FORMELLO - Ciro Immobile non si vede durante la rifinitura pre-Juve, il bomber alza bandiera bianca. Ci ha provato, niente da fare: il problema alla caviglia non è risolto e alla fine sembra sia risultato più grave del previsto. Un bel problema per Sarri, pronto ad andare allo Stadium a caccia di punti per l’Europa senza l’attaccante dei record.