Lazio, tutti all’Olimpico: prevendita super per il Verona

ROMA - Sono già 25mila i tifosi della Lazio che si sono assicurati un posto per Lazio-Verona, ultima partita della stagione. Europa League in tasca, c’è da confermare il quinto posto e non solo. Sarri e i suoi sono pronti all’abbraccio della gente. Il dato sui tagliandi venduti è incoraggiante calcolando che non sono passate nemmeno 48 ore dal via libera alla vendita. I prezzi scontati favoriscono il pienone, sarà un bel colpo d’occhio all’Olimpico. Gli Ultras Lazio, ieri pomeriggio, hanno diramato un comunicato: “Laziali, coloriamo il nostro stadio, la nostra curva! Invitiamo tutti a portare con sé una bandiera biancoceleste, una maglietta, una sciarpa (chiaramente in linea con lo stile che da sempre ci contraddistingue). La Nord dovrà essere un muro colorato dai nostri vessilli. Si festeggia l'ingresso in Europa, ma soprattutto, facciamo vedere a tutti chi siamo. Perché la Lazio è dei suoi tifosi. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altro, come sempre!”. Appuntamento sabato sera per la festa all’Olimpico.