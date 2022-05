Lazio, Leiva ai saluti: ecco il regalo speciale

ROMA - Un regalo speciale per Lucas Leiva che saluta la Lazio dopo cinque anni. Il brasiliano andrà via a parametro zero, sabato sera ultima partita in biancoceleste. Con il Verona saluterà un Olimpico pieno che sarà lì per applaudirlo. Ed ecco il trono per il ‘Re dei centrocampisti’: una grande poltrona con uno schienale fatto con la casacca del brasiliano. Il dono porta la firma di Reina, Pedro, Luis Alberto e Patric. La gang spagnola. Lucas ha le valigie pronte, il suo futuro calcistico potrebbe essere in Brasile, al Gremio. Il club che lo ha lanciato lo affascina a fine carriera. Chissà, ora è solo il momento dei saluti.