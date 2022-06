Lazio, comunicato su Lazzari: "Confermata una pubalgia acuta"

ROMA - Arriva anche il comunicato ufficiale della Lazio in merito alle condizioni di Manuel Lazzari, che oggi alle 14 si è presentato in clinica Paideia per sottoporsi agli esami: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali che hanno confermato il quadro di pubalgia acuta sinistra, come evidenziato peraltro già dallo staff medico della Nazionale, avvertita durante gli ultimi allenamenti effettuati dall’atleta presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano con la Nazionale".