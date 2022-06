Lazio, Reina e l’amore per il golf con Guardiola e Batistuta

MAIORCA - Pepe Reina grande protagonista del Trofeo delle Leggende di golf, andato in scena in questi giorni a Maiorca. Il portiere della Lazio è sempre più appassionato dello sport sul green. Il torneo è stato vinto da Alain Boghossian, sul podio Kenneth Perez e il ‘nostro’ Gianfranco Zola. Pepe non figura nemmeno tra i primi dieci classificati, ma poco importa, il divertimento c’è stato eccome. Soprattutto incrociando grandi amici come Guardiola e Batistuta, altri super protagonisti del Trofeo. “Abbiamo scoperto un grande golfista”, scrivono sulla pagina ufficiale del mini campionato riferendosi al portiere laziale. Lo stile di certo non manca, i colpi potrebbero essere migliorati, ma la sua avventura nel golf è iniziata da poco. Reina si prepara così alla sua ultima stagione da professionista nel calcio. Nel futuro, forse, ci sarà il golf.