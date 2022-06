Lazio, Tare campione di padel: in Sardegna il trofeo con Giannichedda

Tare e Immobile

Il ds della Lazio, con la testa al mercato, ha trascorso un po’ di vacanza in Sardegna nello stesso posto di Ciro Immobile. Il bomber laziale, con tutta la famiglia, si diverte tra piscina e mare in attesa di ripartire con la nuova stagione. Il finale di campionato per lui è stato tormentato per via dell’infortunio alla caviglia. É in ripresa, sarà pronto per il 5 luglio quando partirà il ritiro di Auronzo di Cadore.