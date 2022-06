Calciomercato Lazio, Romagnoli si riavvicina: il rilancio di Lotito

ROMA - Lotito , specialista del cavillo, ieri ha incassato il primo round del ricorso anti-indice di liquidità (ammissivo per l’iscrizione) presentato dalla Lega di A contro la Figc, era la sua nuova battaglia. Aspettando le contromosse della Federazione, ad oggi il presidente non deve mettere soldi per iscrivere la Lazio al campionato, resta però da sbloccare l’indice di liquidità legato al mercato. Serve la stessa cifra che occorreva prima, ma per una motivazione diversa: tesserare nuovi giocatori. Dopo un check up della Covisoc sarebbe emerso che i soldi necessari da versare per l’iscrizione erano due milioni, la cifra è rimbalzata da indiscrezioni giornalistiche. In realtà sarebbero circa 3 milioni e non i 5 ipotizzati nelle scorse settimane. Non c’è una data limite per versare la cifra e sbloccare il mercato, prima sarà fatto e prima si potranno chiudere acquisti. L’anno scorso Lotito ha versato 3,9 milioni ad agosto, quest’anno Sarri ha urgenze diverse, il campionato inizierà prima e la squadra è in parte smembrata. Lotito potrebbe anche decidere di vendere e poi comprare, ma in questo caso sarebbe costretto ad acquistare nei limiti della cessione chiusa.

La distanza

Il presidente, specialista dell’arzigogolo sul mercato, sempre ieri s’è mosso per provare a chiudere l’affare Romagnoli. C’è bisogno di centrare almeno un colpo in difesa ed è ripartita la trattativa per il difensore del Milan, in scadenza il 30 giugno. La distanza di circa 500 mila euro si è assottigliata, l’ultima proposta di Lotito è di 2,7 milioni più bonus a fronte di una richiesta di 3. Ci sono fi tti contatti telefonici con i manager del centrale. Si lavora sull’ingaggio e sulle commissioni da riconoscere, gli agenti di Romagnoli hanno sempre assicurato che non saranno mai un ostacolo. Vanno pur sempre fi ssate. Romagnoli, in un’attesa estenuante, non ha mai smesso di sperare nella Lazio. Ha approfi ttato dell’impasse per capire se il Milan si sarebbe mosso in extremis. Ha rifi utato il corteggiamento di Monza e Fiorentina. Ha continuato ad aspettare il rilancio della Lazio. Forse ci siamo, anche se non tutti assicurano la chiusura in tempi brevi. I contatti proseguiranno, è già tanto che la trattativa è ripartita.

Carnesecchi

Sarri e tutta la Lazio aspettano notizie da Carnesecchi. Ieri era in programma un altro consulto dal professor Porcellini a Modena, lavora nel centro di alta specializzazione dell’arto superiore. Non è ancora chiaro se dovrà operarsi o meno alla spalla sinistra lussata durante un allenamento con l’under 21, c’è anche la possibilità che opti per una terapia conservativa (con rinforzo muscolare). Carnesecchi ha eff ettuato varie visite, la Lazio è intenzionata ad acquistarlo comunque, aspettandolo anche due-tre mesi. Lotito vuole chiedere uno sconto a Percassi, valutava il portiere circa 15 milioni. L’off erta era 10. Si sta ragionando su un prestito con obbligo di riscatto fi ssato ad un tot di presenze e con percentuale di rivendita futura (20%). I CALCOLI. A Sarri serve un portiere (e un nuovo secondo se non c’è fi - ducia in Reina) e servono due centrali. Aspetta di conoscere l’esito del rilancio per Romagnoli, ha ottenuto la conferma di Patric, avrà in rosa Radu (rinnovo di un anno da depositare) e Kamenovic (utilizzandolo da vice sul centrosinistra). Ha chiesto Casale del Verona, in lista c’è Chust del Real Madrid. Si riparla di Ferrari del Sassuolo. E’ spuntato Pablo Mari Villar, ex Udinese, di proprietà dell’Arsenal, ha 28 anni. Ci sono piste estere: da Diop dell’Aston Villa a Dendoncker del Wolverhampton (adattabile dietro, più utilizzabile a centrocampo). Sarri aspetta quattro colpi entro il ritiro. Uno è Marcos Antonio, il play atteso per le visite il 20 giugno (ieri ha compiuto 22 anni). In corsa gli servirà un terzino sinistro in più. Aveva chiesto Emerson del Chelsea o Parisi dell’Empoli. La Lazio, senza cessione di Milinkovic, è intenzionata a prendere un esterno giovane se partirà Hysaj. E’ spuntato Birindelli del Pisa, 22 anni.