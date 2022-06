Lazio, Luis Alberto si allena a Ibiza. E la sua scuola calcio prende vita...

IBIZIA - Luis Alberto al mare a Ibiza con la moglie Patricia. Vacanze tutte spagnole per il Mago della Lazio dopo le settimane trascorse a Cadice e Siviglia. Si allena anche lontano da Formello in compagnia del suo personal trainer Ruben, c’è l’intenzione di non perdere ritmo in vista del ritiro estivo ad Auronzo di Cadore (partenza 5 luglio). Le sue ferie in Spagna poi, sono utili anche per dare vita alla scuola calcio che porta il suo nome. Da tempo sta lavorando a questo progetto all'insegna dell'educazione per lo sport e il calcio. Venerdì prossimo infatti, allo Stadio Municipal de San José del Valle, Luis presenterà l’accademia calcistica riservata ai bambini dai 4 agli 11 anni. Una iniziativa sicuramente molto bella che prenderà vita nel paese natale del numero dieci della Lazio.