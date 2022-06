Lazio, per Cataldi visite anticipate in vista di Auronzo

ROMA - Visite mediche per i registi della nuova Lazio. Marcos Antonio, il nuovo arrivato, si è presentato in Paideia per i test di idoneità alle 8. Poco prima ecco anche Danilo Cataldi, uscito dalla clinica intorno alle 10. L’ex Primavera ha già svolto le visite in vista del ritiro di Auronzo di Cadore. Ne ha approfittato in questi giorni di stop dalle vacanze (fino a qualche giorno fa era a Londra), per anticipare l’appuntamento medico. Marcos e Danilo avranno il compito di dirigere la nuova Lazio. Il destino li ha già messi vicini nel giorno delle visite e spesso in stagione si giocheranno il posto nel nucleo del centrocampo biancoceleste. Il brasiliano farà ritorno in Brasile per poi presentarsi il 3 luglio a Formello. Cataldi invece, partirà per nuove vacanze. Anche per lui, come per il resto della squadra, appuntamento ai primi del prossimo mese per preparare la partenza per Auronzo di Cadore.